Соответствующее заявление Красный Крест опубликовал в воскресенье, 13 марта. В Международном комитете отмечают, что необходимо как можно скорее спасти несколько сотен тысяч мирных жителей Мариуполя.

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Жителей Мариуполя ожидает "худший сценарий", если не удастся договориться

Худший сценарий ожидает сотни тысяч мирных жителей, оказавшихся в ловушке ожесточенных боев в Мариуполе, если стороны не достигнут срочного конкретного гуманитарного соглашения,

– говорится в заявлении.

В Красном Кресте призвали все стороны, которые воюют в Мариуполе, договориться о прекращении огня. Это позволило бы безопасную эвакуацию мирного населения. Отметим, что украинская сторона делает все возможное для этого, а вот российская уже который день срывает возможность открытия гуманитарного коридора в Мариуполь.

Все, кто участвует в боевых действиях, должны согласовать условия и сроки прекращения огня, точное расположение маршрута безопасного прохода, а затем обеспечить соблюдение соглашения,

– добавил Международный комитет.

В Красном Кресте отмечают, что сотни тысяч жителей Мариуполя сталкиваются с крайней или полной нехваткой предметов первой необходимости: продуктов, воды и лекарств. Кроме того, большинство из них скрывается от обстрелов в подвалах, которые не отапливаются.

В ночном обращении президент Владимир Зеленский отметил, что гуманитарный коридор в Мариуполь перекрыт. Он подчеркнул, что российские войска сорвали движение груза и автобусов. В то же время добавил, что власть не оставит попыток спасти людей, которые стали заложниками российских "освободителей".

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