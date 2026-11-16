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Бывший генеральный прокурор Кравченко обвинил НАБУ и САП в хищении документов: что говорят в САП

София Рожик
Кравченко обвинил НАБУ и САП в хищении документов

Кравченко обвинил НАБУ и САП в хищении документов / Социальные сети

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко обвинил НАБУ и САП в хищении документов во время обысков в Офисе генерального прокурора. В антикоррупционной прокуратуре опровергли эти заявления и назвали их попыткой оказать давление на следствие.

Бывший чиновник опубликовал в Telegram видео о том, как Генеральная прокуратура расследовала дело в отношении ближайшего окружения главы САП Александра Клименко в отношении злоупотребления служебным положением. По утверждению Кравченко, в деле фигурируют супруга главы антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко и адвокат Наталья Редич.

 
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Что известно из новых заявлений Кравченко

Экс-генпрокурор отметил, что 5–6 сентября Редич якобы обсуждала по телефону регистрацию имущества на имя родителей, которую проводила супруга Клименко. Эти разговоры, по его версии, состоялись сразу после обысков детективов НАБУ и САП в здании Офиса генпрокурора 4 сентября.

При этом Кравченко не обнародовал никаких конкретных подробностей дела, материалы которого якобы были похищены антикоррупционерами.

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В ответ на запрос Суспильного в Специализированной антикоррупционной прокуратуре категорически опровергли факты какого-либо изъятия материалов во время сентябрьских следственных действий в Офисе генпрокурора.

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Все, что мы будем наблюдать в информационном пространстве сегодня и в последующие дни, мы расцениваем как попытку повлиять на расследование НАБУ и САП в отношении деятельности преступной группировки, разоблаченной в рамках операции "Карфаген-2", к которой, по версии следствия, были причастны высокопоставленные чиновники Офиса генерального прокурора, СБУ и Нацпола– сообщили в пресс-службе САП.

В антикоррупционном ведомстве также подчеркнули, что расследование масштабного дела продолжается в обычном режиме, несмотря на публичные информационные нападки.

Расследование операции "Карфаген" и отставка

Следственные действия НАБУ и САП в начале сентября проводились в рамках операции по раскрытию схемы прикрытия сети мошеннических колл-центров и легализации более 20 миллионов гривен. Ключевой фигурой расследования стал сотрудник Офиса генпрокурора Сергей Кропива, которого Высший антикоррупционный суд взял под стражу с залогом в 120 миллионов гривен.

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После обысков Кравченко объявил о вручении уведомлений о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу из окружения руководителя САП, однако ведомства сразу опровергли эту информацию. Впоследствии президент Владимир Зеленский отстранил генерального прокурора от должности, а Верховная Рада 15 сентября поддержала решение о его увольнении, после чего Кравченко выехал за пределы Украины.

Ранее экс-генпрокурор выступил в зарубежных СМИ с заявлениями о якобы подрыв мирных переговоров действиями НАБУ и САП.

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