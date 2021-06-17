Первый президент Украины, ссылаясь на закрытые документы, рассказал детали так называемого "дарения" Украине Крымского полуострова.
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Хрущев "подарил" Украине Крым: что предшествовало
Кравчук отметил, что в начале 1954 года тогдашний генсек СССР Никита Хрущев приехал в Крым. С ним на полуостров прибыл и главный редактор газеты "Известия", а также зять Хрущева Алексей Аджубей. В Крыму их прямо с поезда встретили много людей из разных областей России, которые просили забрать их из Крыма.
Они плакали, просили его их забрать, потому что они не умеют вести хозяйство в Крыму. Там другие условия, чем в Курской или, скажем, Воронежской областях,
– отметил Кравчук.
Политик добавил, что Хрущев быстро вернулся в Киев, где заехал к первому секретарю ЦК Компартии Украины Алексею Кириченко.
Ему генсек заявил, что Украина должна забрать себе Крым. Тогда на Политбюро и приняли соответствующее решение.
На самом деле подарка не было, однако были расходы
Верховный совет России принял решение передать Крым Украине, а Верховная Рада Украины приняла решение принять Крым. То есть никакого не было подарка,
– пояснил Кравчук.
И добавил, что были соответствующие решения. И по тем временам эти решения были внутренне законными.
Политик отметил, что Крым изначально был для Украины проблемным, ведь его нужно было обустраивать: строить канал для проведения воды, прокладывать дороги, развивать курортные города.
В целом полуостров обошелся Украине в более чем 105 миллиардов долларов. Доходов не было, территория была затратной, однако украинский бюджет с задачей справился.