Перший президент України, посилаючись на закриті документи, розповів деталі так званого "дарування" Україні Кримського півострова.

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Хрущов "подарував" Україні Крим: що передувало

Кравчук зазначив, що на початку 1954 року тодішній генсек СРСР Микита Хрущов приїхав до Криму. З ним на півострів прибув і головний редактор газети "Известия", а також зять Хрущова Олексій Аджубей. У Криму їх прямо з поїзда зустріли багато людей з різних областей Росії, які просили забрати їх з Криму.

Вони плакали, просили його їх забрати, тому що вони не вміють вести господарство в Криму. Там інші умови, ніж у Курській або, скажімо, Воронезькій областях,

– зазначив Кравчук.

Політик додав, що Хрущов швидко повернувся до Києва, де заїхав до першого секретаря ЦК Компартії України Олексія Кириченка.

Йому генсек заявив, що Україна має забрати собі Крим. Тоді на Політбюро і прийняли відповідне рішення.

Насправді подарунка не було, однак були витрати

Верховна рада Росії прийняла рішення передати Крим Україні, а Верховна Рада України прийняла рішення прийняти Крим. Тобто ніякого не було подарунку,

– пояснив Кравчук.

Та додав, що були відповідні рішення. І на ті часи ці рішення були внутрішньо законними.

Політик зазначив, що Крим спочатку був для України проблемним, адже його потрібно було облаштовувати: будувати канал для проведення води, прокладати дороги, розвивати курортні міста.

Загалом півострів обійшовся Україні в більш ніж 105 мільярдів доларів. Доходів не було, територія була витратною, однак український бюджет із завданням впорався.

Зверніть увагу! Раніше Кравчук заявив, що Україна могла не стати незалежною у 1991 році. Адже керівники союзних республік розглядали можливість збереження СРСР і перетворення його на конфедерацію.