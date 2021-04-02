В Верховной Раде нардепы собирают голоса за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Однако эта должность сейчас является скандальной во всем мире.

Такое мнение в программе "6/9" высказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она объяснила, почему считает нелогичным менять главу МОЗ.

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Стоит ли увольнять Степанова

Кравчук подчеркнула, что есть много вопросов относительно работы Степанова, а с перипетиями из-за коронавируса их еще больше. Это обусловлено постоянными переговорами по вакцинации и загруженностью больниц.

Однако по словам нардепа, менять главу Минздрава сейчас – не очень логично. По ее мнению, единственное исключение может быть, если этот человек уже работает в министерстве.

Она заверила, что в таком случае поддержала бы кандидатуру Виктора Ляшко. В то же время он занимается исключительно коронавирусом, а глава Минздрава – это понятие шире.

Это (должность министр здравоохранения – 24 канал) сейчас электрический стул в каждой стране. В любой стране обсуждают, почему медицинская система была не готова к коронавирусу,

– заметила Кравчук.

Нардепы собирают подписи за увольнение Степанова

По состоянию на 1 апреля 90 нардепов подписались за то, чтобы провести внеочередное заседание и уволить Максима Степанова. Среди них есть также 33 депутата из группы "Слуга народа".

Возможно, если бы я была просто депутатом фракции – я бы подписала,

– подчеркнула Кравчук.

По мнению Евгении Кравчук, если кто – то из руководства фракции поставит свою подпись за инициативу смены руководства в Минздраве – это может повлиять на решение других депутатов.