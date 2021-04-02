Должность главы Минздрава – это электрический стул, – Кравчук о вероятном увольнении Степанова
В Верховной Раде нардепы собирают голоса за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Однако эта должность сейчас является скандальной во всем мире.
Источник:24 канал
Такое мнение в программе "6/9" высказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она объяснила, почему считает нелогичным менять главу МОЗ.
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Стоит ли увольнять Степанова
Кравчук подчеркнула, что есть много вопросов относительно работы Степанова, а с перипетиями из-за коронавируса их еще больше. Это обусловлено постоянными переговорами по вакцинации и загруженностью больниц.
Однако по словам нардепа, менять главу Минздрава сейчас – не очень логично. По ее мнению, единственное исключение может быть, если этот человек уже работает в министерстве.
Она заверила, что в таком случае поддержала бы кандидатуру Виктора Ляшко. В то же время он занимается исключительно коронавирусом, а глава Минздрава – это понятие шире.
Это (должность министр здравоохранения – 24 канал) сейчас электрический стул в каждой стране. В любой стране обсуждают, почему медицинская система была не готова к коронавирусу,
– заметила Кравчук.
Нардепы собирают подписи за увольнение Степанова
По состоянию на 1 апреля 90 нардепов подписались за то, чтобы провести внеочередное заседание и уволить Максима Степанова. Среди них есть также 33 депутата из группы "Слуга народа".
Возможно, если бы я была просто депутатом фракции – я бы подписала,
– подчеркнула Кравчук.
По мнению Евгении Кравчук, если кто – то из руководства фракции поставит свою подпись за инициативу смены руководства в Минздраве – это может повлиять на решение других депутатов.
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