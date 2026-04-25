24 Канал Новости Украины Зеленский рассказал, как задержка кредита в 90 миллиардов повлияла на фронт
25 апреля, 15:42
2

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Задержка кредита в 90 миллиардов евро негативно повлияла на способность Украины производить оружие.
  • Украина планирует произвести более 7 миллионов дронов, чтобы уравнять силы на фронте.

Задержка предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, по словам Зеленского, негативно повлияла на украинские возможности. Впрочем, защитники достойно справились и удержали эффективную оборону.

Об этом Зеленский рассказал в эфире телемарафона.

Как на украинские возможности повлияла задержка кредита ЕС?

Зеленский отметил, что задержка кредита в 90 миллиардов евро для Украины была болезненной. Украина имела определенный период меньшие способности производить оружие, в частности дроны, чем могла бы.

Российские войска применяла FPV-дроны чаще, чем украинцы. Государство планирует произвести более 7 миллионов дронов, что уравняет силы на фронте.

Часть средств направят на защиту энергетических объектов.

Три страны помогут с закупкой ракет для Украины

  • Президент Зеленский договорился с европейскими партнерами о новых взносах в программу PURL для закупки ракет к Patriot.

  • В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига в телемарафоне добавил, что о финансировании для закупок оружия и пакеты помощи президент Украины договорился на Кипре.

