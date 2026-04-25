Зеленский рассказал, как задержка кредита в 90 миллиардов повлияла на фронт
- Задержка кредита в 90 миллиардов евро негативно повлияла на способность Украины производить оружие.
- Украина планирует произвести более 7 миллионов дронов, чтобы уравнять силы на фронте.
Задержка предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, по словам Зеленского, негативно повлияла на украинские возможности. Впрочем, защитники достойно справились и удержали эффективную оборону.
Об этом Зеленский рассказал в эфире телемарафона.
Как на украинские возможности повлияла задержка кредита ЕС?
Зеленский отметил, что задержка кредита в 90 миллиардов евро для Украины была болезненной. Украина имела определенный период меньшие способности производить оружие, в частности дроны, чем могла бы.
Российские войска применяла FPV-дроны чаще, чем украинцы. Государство планирует произвести более 7 миллионов дронов, что уравняет силы на фронте.
Часть средств направят на защиту энергетических объектов.
Три страны помогут с закупкой ракет для Украины
Президент Зеленский договорился с европейскими партнерами о новых взносах в программу PURL для закупки ракет к Patriot.
В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига в телемарафоне добавил, что о финансировании для закупок оружия и пакеты помощи президент Украины договорился на Кипре.