О назначении нового командира крейсера "Москва" сообщило ГУР сегодня, 14 декабря. Разведчики отмечают, что получили выписку из приказа министра обороны России Сергея Шойгу №1012 с грифом "для служебного пользования".
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Приказ с грифом "для служебного пользования"
ГУР отмечает, что в соответствии с датированным 10 сентября 2022 года документом, у флагмана российского черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир ― Савтеев Андрей Игоревич.
В России назначен новый командир уничтоженного крейсера "Москва" / Фото ГУР
"Вакантную" должность командира Савтеев занял, как временный исполняющий обязанности. В документе минобороны России отмечается, что для того, чтобы Савтеев мог вступить в новую должность, его следует освободить от исполнения служебных обязанностей предыдущей военной должности.
Речь идет о том, чтобы Савтеева, как начальника штаба – заместителя командира 68 бригады (кораблей охраны водного района) Крымской военной морской базы Черноморского флота Южного военного округа, уволить с предыдущей должности в связи со служебной необходимостью.
Уничтожение крейсера "Москва": основные новости
- 13 апреля 2022 года стало известно о пожаре на "Москве". На следующий день, 14 апреля Вооруженные Силы Украины официально подтвердили, что российский крейсер "Москву" на дно отправил украинский "Нептун".
- В министерстве обороны России сначала заявляли, что пожар локализовали и судно "сохраняет плавучесть". Но ночью 14 апреля ведомство все же признало, что их крейсер "Москва" затонул.
- Что касается выживших моряков, то доставить удалось 14 единиц личного состава. Судьба 496 была неизвестна.