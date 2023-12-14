О назначении нового командира крейсера "Москва" сообщило ГУР сегодня, 14 декабря. Разведчики отмечают, что получили выписку из приказа министра обороны России Сергея Шойгу №1012 с грифом "для служебного пользования".

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Приказ с грифом "для служебного пользования"

ГУР отмечает, что в соответствии с датированным 10 сентября 2022 года документом, у флагмана российского черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир ― Савтеев Андрей Игоревич.

В России назначен новый командир уничтоженного крейсера "Москва" / Фото ГУР

"Вакантную" должность командира Савтеев занял, как временный исполняющий обязанности. В документе минобороны России отмечается, что для того, чтобы Савтеев мог вступить в новую должность, его следует освободить от исполнения служебных обязанностей предыдущей военной должности.

Речь идет о том, чтобы Савтеева, как начальника штаба – заместителя командира 68 бригады (кораблей охраны водного района) Крымской военной морской базы Черноморского флота Южного военного округа, уволить с предыдущей должности в связи со служебной необходимостью.

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