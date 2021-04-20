В Индии зафиксировали самые высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса с начала пандемии. Так, крематории в стране переполнены – приходится сжигать тела на улице.

Недельный показатель заболеваемости в Индии за 2 месяца увеличился в 20 раз. Следовательно, только за неделю в стране установили 2 рекорда, связанные с коронавирусом.

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Переполненые крематории

В западном штате Гуджарат 4 крематория работают круглосуточно. Они принимают в 3 – 4 раза больше тел, чем обычно.

К сожалению, в Ахмедабаде треснул и обвалился дымоход одной из печей, которая в течение последних 2 недель использовалась по 18 – 20 часов ежедневно.

В 2 крематориях в Лакхнау на севере страны родственникам умерших выдают пронумерованные жетоны и заставляют ждать в очереди до 12 часов, а тела начали сжигать в близлежащем парке. Кроме того, из-за нехватки дерева для сжигания, людей просят приносить бревна самостоятельно.

Горящие погребальные костры / Фото Associated Press



Крематории на улице / Фото PTI

Справка. С 19 апреля в Дели начал действовать локдаун, поскольку в городе осталось менее сотни коек с аппаратами ИВЛ и 150 коек для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. При этом, население города – почти 29 миллионов.

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