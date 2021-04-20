Крематорий посреди парка: в Индии критическая ситуация с COVID-19, тела сжигают на улице
В Индии зафиксировали самые высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса с начала пандемии. Так, крематории в стране переполнены – приходится сжигать тела на улице.
Источник:Daily Mail
Недельный показатель заболеваемости в Индии за 2 месяца увеличился в 20 раз. Следовательно, только за неделю в стране установили 2 рекорда, связанные с коронавирусом.
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Переполненые крематории
В западном штате Гуджарат 4 крематория работают круглосуточно. Они принимают в 3 – 4 раза больше тел, чем обычно.
К сожалению, в Ахмедабаде треснул и обвалился дымоход одной из печей, которая в течение последних 2 недель использовалась по 18 – 20 часов ежедневно.
В 2 крематориях в Лакхнау на севере страны родственникам умерших выдают пронумерованные жетоны и заставляют ждать в очереди до 12 часов, а тела начали сжигать в близлежащем парке. Кроме того, из-за нехватки дерева для сжигания, людей просят приносить бревна самостоятельно.
Горящие погребальные костры / Фото Associated Press
Крематории на улице / Фото PTI
Коронавирус в Индии: что известно
- Отмечается, что 18 апреля недуг подтвердили у 275 306 граждан, а 19 апреля от осложнений новой инфекции скончался еще 1 761 пациент. Это самые высокие когда-либо зарегистрированные в Индии суточные приросты COVID-19.
- Средний недельный показатель заболеваемости на коронавирус в Индии сейчас превышает 200 тысяч случаев в день.
- С начала пандемии в Индии зарегистрировали более 15 миллионов случаев инфицирования и более 180 тысяч смертей, однако эксперты считают, что эти данные могут быть заниженными.
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