В Індії зафіксували навищі показники захворюваності та смертності від коронавірусу з початку пандемії. Так, крематорії в країні переповнені – доводиться спалювати тіла на дворі.

Тижневий показник захворюваності в Індії за 2 місяці збільшився в 20 разів. Відтак, лише за тиждень в країні встановили 2 рекорди, пов'язані з коронавірусом.

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Переповнені крематорії

У західному штаті Ґуджарат 4 крематорії працюють цілодобово. Вони приймають в 3 – 4 рази більше тіл, ніж зазвичай.

На жаль, в Ахмедабаді тріснув і обвалився димохід однієї з печей, яка протягом останніх 2 тижнів використовувалася по 18 – 20 годин щодня.

У 2 крематоріях в Лакхнау на півночі країни родичам померлих видають пронумеровані жетони і змушують чекати в черзі до 12 годин, а тіла почали спалювати в прилеглому парку. Окрім того, через брак дерева для спалювання, людей просять приносити колоди самостійно.



Палаючі похоронні вогнища / Фото Associated Press



Крематорії на вулиці / Фото PTI

Довідка. Від 19 квітня в Делі почав діяти локдаун, оскільки в місті залишилося менше сотні ліжок з апаратами ШВЛ та 150 ліжок для пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. При цьому, населення міста – майже 29 мільйонів.

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