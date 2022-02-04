Она рассказала, что припарковала свое авто Volkswagen Touareg вблизи многоэтажки в микрорайоне Молодежный, а неизвестные похитили его.
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Авто нашли в гараже
Оперативники довольно быстро нашли внедорожник. Автомобиль обнаружили в одном из гаражных кооперативов микрорайона.
За несколько часов установили причастных к похищению. Ими оказались двое детей. Теперь с ребятами работают следователи и ювенальные полицейские.
Как дети угнали машину
Установили, что один из ребят пришел в гости к своему товарищу. Он незаметно похитил ключи от машины его матери.
Когда стемнело, подросток вместе с другим знакомым сел в авто и отогнал его в гараж.
Могут ли наказать детей
Правоохранители открыли уголовное дело о незаконном завладении транспортным средством. Обстоятельства выясняет следствие. Однако возраст, с которого может наступать уголовная ответственность – 14 лет. Если ребенок младше, его действия все равно подлежат определенной ответственности.
Например, суд можно подвергнуть ребенка принудительным мерам воспитательного характера.
Дети похитили чужое авто / Фото Нацполиции