При этом в примечаниях к заказу указали "Украинская освободительная война". Расскажем, что произошло и как на это отреагировали в мэрии Кременчуга.

Читайте также 100 000 долларов ежемесячно от уклонистов: в Николаевской области директор психбольницы организовал схему

Закупили игровых ноутбуков на 1,5 миллиона

Собственно, на сайте публичных закупок zakupki.prom.ua говорится, что исполнительный комитет Кременчугского городского совета Полтавской области закупил игровые ноутбуки. Речь идет о 15 устройствах Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38), которые вместе оценили в 1 486 080 гривен с НДС.



Договор свидетельствует о покупке ноутбуков почти на 1,5 миллиона гривен / Скриншот

Известно, что они приобрели их без электронной системы. Договор с ООО "Активбуд-М" заключался напрямую. Он предполагал, что одно устройство обойдется в 99 тысяч гривен. Следует понимать, что в рознице такие ноутбуки стоят 63 тысячи гривен, а значит, за каждый могли переплатить около 27 тысяч. Позже в обновленной версии документа ноутбуки оценивают в 69 тысяч за единицу, что все равно на несколько тысяч больше, чем на рынке.



В рознице эти ноутбуки стоят 63 тысячи гривен, а не 69 / Скриншот

Но это еще не все. В системе Prozorro исполком разместил другие объявления. У них покупали технику из примечанием "Украинская освободительная война". Все покупки также заключались напрямую без электронной системы.



Под заказом стоит плашка "Украинская освободительная война" / Скриншот

Речь идет, например, о зарядной станции EcoFlow DELTA Max 1600. Ее якобы купили за 68 256 гривен. В то же время у официалов ее оценивают в 54 999 гривен. Обратим внимание, что в исправленном договоре речь уже идет о цене 56 880 гривен.

Также приобретали еще 5 зарядных станций EcoFlow DELTA. В первой версии договора за них должны были отдать 273 600 гривен или 54 720 за единицу. На официальном сайте за нее просят от 37 999 гривен. В обновленной версии договора цену скорректировали до 45 600 гривен, что все равно больше.



Зарядные станции также закупили по завышенным ценам / Скриншот документа

Мэр Кременчуга все отрицает

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий взялся за опровержение информации. Он попытался объяснить, что произошло.

Прежде всего мэр отметил, что ноутбуки заказывали не для мэрии, а для военных, по заявке от них. Он напомнил, что городские власти постоянно помогают нашим защитникам, выполняют их заявки о покупке необходимой техники, оборудования и оборудования.

Недавно мы выполняли заказы на закупку ноутбуков, необходимых для работы военных. Их закупили по рыночной цене 69 тысяч гривен, а не 99 и передали военным (документ прилагается). Они попросили купить им еще одну партию,

– отметил городской голова.

Но, как мы уже говорили, на рынке эти ноутбуки все равно стоят дешевле. И это без каких-либо акций или иного рода предложений.

"Второе. После подписания договора на приобретение новой партии ноутбуков, мы обнаружили несоответствия в первичных документах: поставщик ООО "АКТИВСТРОЙ-М" допустил арифметические ошибки. Договор с этим поставщиком был сразу разорван. Это подтверждается письмами от 11 и 14 августа", – добавил он.

Поэтому городской голова утверждает, что никаких переплат за ноутбуки не было. И что закупки ноутбуков по завышенным ценам – тоже.



В мэрии уверяют, что обнаружили арифметические ошибки / Скриншот

Опять же возникает много вопросов. Договор был заключен 3 августа. И 14 августа внесли изменения, связанные с якобы арифметическими ошибками. То есть понадобилось более 10 дней, чтобы обнаружить, что указанная стоимость техники не соответствует реальной рыночной?

Виталий Малецкий убеждает, что городские власти осуществляют закупки в соответствии с законодательством. В то же время ознакомление с обновленным договором свидетельствует о том, что стоимость техники все равно выше рыночной.