В Николаевской области директор медучреждения и другие врачи заработали немалую сумму на уклонистах. Об этом говорится в отчете Государственного бюро расследований.
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Подробности коррупционной схемы
Врачи из психбольницы производили липовые справки о непригодности к военной службе. Они придумывали психические болезни. Уклонисты платили им по 1 500 долларов, чтобы иметь основания для снятия с военного учета в районных ТЦК. Ежемесячно работники медучреждения оформляли поддельные документы на сумму более 100 000 долларов.
Этот "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые производили необходимые справки, и правоохранителя, который и занимался подбором клиентов,
– указывается в сообщении.
Сотрудники ДБР разоблачили эту масштабную схему. Они задержали правоохранителя, когда тот передал клиенту фейковую медицинскую справку и взял за это взятку. Также были проведены обыски на работе и в жилищах фигурантов. В настоящее время устанавливаются другие участники схемы и решается вопрос о сообщении директору медучреждения о подозрении. Он может сесть максимум на 10 лет с конфискацией имущества.
Кадры с места задержания / Фото Государственного бюро расследований
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