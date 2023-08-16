У Миколаївській області директор медзакладу та інші лікарі заробили чималу суму на ухилянтах. Про це мовиться у звіті Державного бюро розслідувань.

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Подробиці корупційної схеми

Лікарі з психлікарні виготовляли липові довідки про непридатність до військової служби. Вони вигадували психічні хвороби. Ухилянти платили їм по 1 500 доларів, щоб мати підстави для зняття з військового обліку в районних ТЦК. Щомісяця працівники медзакладу оформлювали підроблені документи на суму в понад 100 000 доларів.

Цей "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів,

– зазначається у повідомлення.

Співробітники ДБР викрили цю масштабну схему. Вони затримали правоохоронця, коли той передав клієнту фейкову медичну довідку та взяв за це хабар. Також були проведені обшуки на роботі та в оселях фігурантів. Наразі встановлюються інші учасники схеми та вирішується питання щодо повідомлення директору медзакладу про підозру. Він може сісти максимум на 10 років з конфіскацією майна.

Кадрі з місця затримання / Фото Державного бюро розслідувань



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