Ухиляння від мобілізації може тягнути як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Детальніше про реальні вироки, виправдання та скасування постанов військкоматів – розповість 24 Канал.
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Реальні вироки за ухилення від армії
До адміністративних правопорушень відносяться:
- зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необережності – загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 гривні до 119 гривень).
- порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку – загрожує штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – від 3 400 до 5 100 гривень.
Зауважимо, що скасувати постанову про притягнення до відповідальності можна тільки у судовому порядку. Для цього необхідно подати позов проти ТЦК та СП.
Кримінальна відповідальність настає у декількох випадках. Найпоширенішою є стаття 336 – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За це загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Що відомо про "умовний" термін
Водночас реальне покарання можуть замінити "умовним" терміном. Він може тривати від 6 місяців до 3 років або від року до двох. Так, чоловік, який отримав "умовний" термін, має виконувати покладені на нього обов’язки та не вчиняти інших кримінальних правопорушень.
У разі вчинення нового злочину – випробувальний термін скасують і чоловіка заберуть до в’язниці.
Суд може скасувати постанови військкоматів
Повістка складається з двох частин – сам документ і корінець, де людина розписується. Якщо військовозобов’язаний не прибув у військкомат, то його притягають до адмінвідповідальності. У підсумку начальник ТЦК і СП виносить постанову.
Такі постанови часто скасовують з підстав порушення процедури розгляду адмінсправи. Або якщо немає підстав, що цей чоловік отримував повістку.
Хто може виїхати з України із "білим квитком"
Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі "обмежено придатні до військової служби" або "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час" можливості виїхати за кордон не мають.
Так, виїхати з України можуть лише чоловіки, які належать до категорії "непридатні до військової служби, зняті з військового обліку". До того ж до цього необхідно отримати додаткові документи.