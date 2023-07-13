Однак не всі ті, хто мають "білий квиток", можуть покинути Україну. Детальніше про це – розповів адвокат Ігор Ясько.

До теми "Білий квиток" під час мобілізації: хто може отримати та чи можна з ним перетнути кордон

Хто може виїхати з України із "білим квитком"

За словами адвоката, існує три категорії "білого квитка":

Обмежено придатні до військової служби,

Непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час,

Непридатні до військової служби, зняті з військового обліку.

Як виявилось, чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі "обмежено придатні до військової служби" або "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час" можливості виїхати за кордон не мають.

Ясько зазначив, що виїхати з України можуть лише чоловіки, які належать до категорії "непридатні до військової служби, зняті з військового обліку". До того ж до цього необхідно отримати додаткові документи.

Така позначка у військово-обліковому документі не підтверджує ні інвалідність, ні непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров'я, а отже, потрібно отримати додаткові документи. Остаточне рішення прийматиметься в пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з'ясування всіх обставин та фактів,

– пояснив адвокат.

Чи можуть мобілізувати власника "білого квитка"

Нагадаємо, що "білий квиток" окреслює придатність громадянина до служби й до мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності особи. Навіть ті, хто непридатний до служби, повинні прибути до військкомату, аби показати посвідчення про виключення з військового обліку або показати документи, що підтверджують виключення з обліку.

Ті, хто потрапляє у категорії "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час", можуть призиватися до служби в армії, але лише в тилу. А ті, хто отримав категорію "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку", повністю звільняються від військових обов'язків незалежно від віку.