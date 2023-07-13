Однако не все, кто имеет "белый билет", могут покинуть Украину. Детальнее об этом – рассказал адвокат Игорь Ясько.

К теме "Белый билет" во время мобилизации: кто может получить и можно ли с ним пересечь границу

Кто может выехать из Украины с "белым билетом"

По словам адвоката, существует три категории "белого билета":

Ограниченно пригодны к военной службе,

Непригодные к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодные в военное время,

Непригодные к военной службе, сняты с военного учета.

Как оказалось, мужчины с отметками в военно-учетном документе "ограниченно пригодны к военной службе" или "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время" возможности уехать за границу не имеют.

Ясько отметил, что выехать из Украины могут только мужчины, относящиеся к категории "непригодные к военной службе, сняты с военного учета". К тому же для этого необходимо получить дополнительные документы.

Такая отметка в военно-учетном документе не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность военной службы в военное время по состоянию здоровья, а следовательно, нужно получить дополнительные документы. Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов,

– объяснил адвокат.

Могут ли мобилизовать владельца "белого билета"

Напомним, что "белый билет" определяет пригодность гражданина к службе и к мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости человека. Даже непригодные к службе должны прибыть в военкомат, чтобы показать удостоверение об исключении из военного учета или показать документы, подтверждающие исключение из учета.

Те, кто попадает в категории "ограниченно годен к военной службе" и "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время", могут призываться к службе в армии, но только в тылу. А получившие категорию "непригодный к военной службе с исключением из военного учета" полностью освобождаются от воинских обязанностей независимо от возраста.