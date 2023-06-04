Пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия. 24 Канал разбирался, какие выводы она может сделать, и при каких условиях мужчин могут признать непригодными к службе.

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Кто может получить "белый билет"

Военно-врачебная комиссия по результатам осмотра может определить мужчину ограниченно пригодным к военной службе, непригодным в мирное время, но ограниченно пригодным в военное и непригодным к службе.

Граждан, которые попадут в первые две категории, могут мобилизовать, но только для службы в тылу. В частности, они не могут служить в высокомобильных десантных войсках, морской пехоте, плавскладе и спецпостройках. Но они могут нести службу в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах и в учебных заведениях.

Тем временем мужчины из третьей категории исключаются из военного учета. В эту категорию могут попасть люди, имеющие следующие заболевания:

ВИЧ;

сифилис;

тяжелая форма сахарного диабета;

шизофрения;

умственная недостаточность;

эпилепсия.

Кроме того, поводом к получению "белого билета" может стать слепота, глухота и отсутствие конечностей или жизненно важных органов.

Из Украины выехать также могут только те мужчины, у которых в заключении военно-врачебной комиссии указано "Непригодный к военной службе с исключением из военного учета".

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