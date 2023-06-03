В частности, покинуть территорию Украины могут лица с инвалидностью, водители и волонтеры и другие группы мужчин призывного возраста. Подробнее об этом в интервью 24 Каналу рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.
Смотрите также Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации
Какие мужчины могут уехать за границу во время войны
Законодательством предусмотрены категории мужчин, которые могут беспрепятственно покидать территорию Украины в условиях действия военного положения. Это, в частности:
- юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;
- лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, ведь ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу;
- граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.
Напомним, что постановление Правительства от 27 января 1995 года № 57 определяет:
- порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;
- категории граждан, которые могут это делать.
По словам юриста, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения.
Какие исключения
Юрчак также очертил исключительные категории мужчин, которые могут уезжать за границу во время военного положения. Это, в частности:
- военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне;
- трансгендеры, которые прошли процедуру изменения (коррекции) половой принадлежности и в установленном законом порядке получили документы, в которых их пол определен как "женский";
- многодетные родители несовершеннолетних детей;
- родители-одиночки несовершеннолетних детей;
- родители несовершеннолетних детей с инвалидностью;
- водители и волонтеры, которые могут покидать территорию Украины сроком на 30 календарных дней со дня первого пересечения границы;
- артисты, получившие соответствующее разрешение на временный выезд за границу и могут выехать на срок до 60 дней;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- чиновники (на основании соответствующих решений о служебных командировках);
- забронированные от мобилизации мужчины с целью командировки, не являющиеся госслужащими, при наличии документов, подтверждающих их бронирование.