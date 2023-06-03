Зокрема, покинути територію України можуть особи з інвалідністю, водії та волонтери та інші групи чоловіків призовного віку. Детальніше про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Які чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни

Законодавством передбачені категорії чоловіків, які можуть без перешкод покидати територію України в умовах дії воєнного стану. Це, зокрема:

  • юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;
  • особи, які зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, адже обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон;
  • громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;
  • чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Нагадаємо, що постанова Уряду від 27 січня 1995 року № 57 визначає:

  • порядок і правила перетину державного кордону під час війни;
  • категорії громадян, які можуть це робити.

За словами юриста, до неї постійно вносяться зміни та доповнення.

Які є винятки

Юрчак також окреслив виняткові категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Це, зокрема:

  • військовослужбовці, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні;
  • трансгендери, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як "жіноча";
  • багатодітні батьки неповнолітніх дітей;
  • батьки-одинаки неповнолітніх дітей;
  • батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю;
  • водії та волонтери, які можуть покидати територію України терміном на 30 календарних днів з дня першого перетину кордону;
  • артисти, які отримали відповідний дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон та можуть виїхати на термін до 60 днів;
  • спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;
  • чиновники (на підставі відповідних рішень про службові відрядження);
  • заброньовані від мобілізації чоловіки з метою відрядження, які не є держслужбовцями, за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання.