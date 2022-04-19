Именно столько повреждено или развалено домов за минувшие сутки, 18 апреля. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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На уничтожении инфраструктуры в Кременной россияне не остановились – разрушены еще шесть домов, по области – 12,

– отметил чиновник.

По словам главы ОВА, два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни, спорный вопрос.

Оккупанты сознательно стреляют по жилым домам

Сергей Гайдай указал, что оккупанты стреляют по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди. В Рубежном – попали в квартиру. Владельца жилья спасли – у него многочисленные осколочные ранения.

Также 18 апреля в этом городе, где уже почти ничего не осталось, разрушили еще два дома. Три – в Лисичанске,

– продолжил он.

Чиновник добавил, что вблизи Северодонецка под обстрел попало авто. Спасатели смогли его отбуксовать в безопасное место и эвакуировать людей.



В Луганской области оеекпанты разрушили жилые дома / Фото из телеграмма Сергея Гайдая

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