Об этом в эфире совместного телемарафона рассказал глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что машину скорой помощи расстреляли на трассе.
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Эвакуироваться с оккупированных территорий в Луганской области – особенно опасно
По словам Гайдая, 18 апреля гражданские пытались самостоятельно эвакуироваться из Кременной, бои за которую шли в течение трех суток. Однако машину с пассажирами жестоко расстреляли российские военные.
Четыре человека погибли, один мужчина ранен. Ему удалось отползти в сторону,
– рассказывает Гайдай.
Город пытался оказать ему помощь. За раненым выехала "скорая", но ее тоже обстреляли.
Надеемся, что человек дойдет до ближайшего населенного пункта, и его там смогут забрать,
– добавил глава ОВА.
Сергей Гайдай о текущей ситуации в Луганской области: смотрите видео
Обратите внимание, российские кафиры установили контроль над городом Кременная на Луганщине. Бои за населенный пункт длились три дня.
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