Об этом в эфире совместного телемарафона рассказал глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что машину скорой помощи расстреляли на трассе.

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Эвакуироваться с оккупированных территорий в Луганской области – особенно опасно

По словам Гайдая, 18 апреля гражданские пытались самостоятельно эвакуироваться из Кременной, бои за которую шли в течение трех суток. Однако машину с пассажирами жестоко расстреляли российские военные.

Четыре человека погибли, один мужчина ранен. Ему удалось отползти в сторону,

– рассказывает Гайдай.

Город пытался оказать ему помощь. За раненым выехала "скорая", но ее тоже обстреляли.

Надеемся, что человек дойдет до ближайшего населенного пункта, и его там смогут забрать,

– добавил глава ОВА.

Сергей Гайдай о текущей ситуации в Луганской области: смотрите видео

Обратите внимание, российские кафиры установили контроль над городом Кременная на Луганщине. Бои за населенный пункт длились три дня.

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