О новых потерях сообщил глава Луганской ОГА/ОВА Сергей Гайдай. Он рассказал об ужасных разрушениях, которые принесли россияне ночью против 18 апреля.

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Последствия обстрела Луганщины

Большинство ночных разрушений произошло в Кременной.

Еще ночью спасатели могли там работать, уже утром, когда вплотную приблизилась опасность "русского мира" – нет,

– отметил Гайдай.

Он отметил, что, несмотря на длительные обстрелы, пожарные сумели локализовать пожар площадью 2 400 квадратных метров на спортивной базе "Олимп". По его словам, благодаря самоотверженной работе спасателей, огонь не распространился на хвойный лесной массив.

Однако есть и менее положительные новости.

Четыре человека погибли в Кременной при попытке эвакуироваться – машину в упор расстреляли россияне. За пятым пассажиром, который был ранен, выехала скорая, которая тоже попала под вражеский обстрел,

– рассказал Гайдай.

Также российская армия 18 апреля обстреливала Рубежное и Лисичанск, где были повреждены несколько домов. Здесь из-под обстрелов удалось спасти 4 человека, один получил ранения. Здесь же враги разрушили здание областного управления патрульной полиции.

Шесть сотрудников получили контузию, их госпитализировали,

– добавил глава местной администрации.

Смотрите видео из разрушенной Луганской области:

Напомним, российским войскам удалось установить контроль над городом Кременная, что на Луганщине. Бои за населенный пункт длились три дня. В конце концов, враг получил преимущество.

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