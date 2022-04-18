Про це в ефірі спільного телемарафону розповів очільник Луганської ОДА / ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що машину "швидкої допомоги" розстріляли на трасі.

Читайте також Щонайменше 4 загиблих та низка знищених об'єктів: наслідки боїв за Луганщину

Евакуюватися з окупованих територій на Луганщині – особливо небезпечно

За словами Гайдая, 18 квітня цивільні намагалися самостійно евакуюватися із Кремінної, бої за яку точилися впродовж трьох діб. Однак машину із пасажирами жорстоко розстріляли російські військові.

Чотири людини загинуло, одного чоловіка поранено. Йому вдалося відповзти у бік,

– розповідає Гайдай.

Місто намагалося надати йому допомогу. За пораненим виїхала "швидка", але її теж обстріляли.

Сподіваємося, що людина дійде до найближчого населеного пункту, і її там зможуть забрати,

– додав очільник ОВА.

Сергій Гайдай про поточну ситуацію на Луганщині: дивіться відео

Зверніть увагу, російські окупанти встановили контроль над містом Кремінна, що на Луганщині. Бої за населений пункт тривали три дні.

Цікаво – стрім з Андрієм Піонтковським про війну в Україні: дивіться відео