Про захоплення Кремінної вранці 18 квітня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, у місті точаться вуличні бої, а евакуювати мешканців вже немає можливості.

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Голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець розповів, що бої за місто тривали три дні. Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто

Сили в них були значні: скажімо так, на один із підрозділів, який не більше взводу, виходили до 43 броньованих об’єктів: танки, БТРи, МТЛБ. Частина була знищена, але не вся,

– розповів Олександр Дунець.

Він також повідомив, що зараз тривають важкі бої на околицях – декілька підрозділів утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ.

Росіяни ж після того, як увійшли у місто, розстрілюють усі автомобілі, які бачать. Відтак в мирних мешканців, які до цього не покинули Кремінну, майже не мають шансів евакуюватися.

Є інформація, що вони розстріляли один з таких автомобілів з цивільними. Четверо осіб загинуло. Один чоловік отримав поранення. Але йому не можуть надати допомогу. Адже рятувальники не можуть до нього дістатися через бої.

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