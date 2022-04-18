Про кричущий випадок повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, все сталося, коли люди намагались виїхати з Кремінної.

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Зранку 18 квітня жителі Кремінної намагалися евакуюватися на власному транспорті. Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями. Загинули четверо осіб,

– повідомив Гайдай.

За його словами, одна людина була важкопоранена ще на місці подій. Лікарі не можуть дістатися до неї, щоб допомогти, бо тривають обстріли.

Наразі контроль над містом Кремінна втрачений, точаться вуличні бої.

Гайдай запевняє, що наступ на Луганщині вже почався: дивіться відео