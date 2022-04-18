О вопиющем случае сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, все произошло, когда люди пытались уехать из Кременной.

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Утром 18 апреля жители Кременной пытались эвакуироваться на собственном транспорте. Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями. Погибли четыре человека,

– сообщил Гайдай.

По его словам, один человек был тяжело ранен еще на месте событий. Врачи не могут добраться до него, чтобы помочь, потому что продолжаются обстрелы.

В настоящее время контроль над городом Кременная потерян, идут уличные бои.