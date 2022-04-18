Поэтому из соображений безопасности принято решение 18 апреля не открывать гуманитарные коридоры. Об этом глава Минреинтеграции сообщила в своих соцсетях.
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Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара,
– отметила министерша.
По ее словам, также работали над коридорами:
- из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье);
- из городов Луганской области (Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и поселок городского типа Нижнее).
"Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее", – добавила Ирина Верещук.
Стоит посмотреть – об эвакуации с горячих точек: смотрите видео