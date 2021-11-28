Не то, что бы он вообще молчал, иногда его "прорывало" даже на весьма расширенные интервью... но "по существу" он все же предпочитал молчать…

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Нарышкин заявил о "провокациях"

На сей раз, эта лубянская глиста с мордой скалящегося хорька опять забубнила... в эфире кремлевского пропагандистского телеканала "Россия – 1" разразилась несколькими весьма глубокомысленными мыслями насчет сурового "текущего политического момента"... С моей точки зрения, конечно, мысли эти не то, что бы особо глубокомысленные, но достаточно красноречивые…

Дело в том, что главным и основным информационным трендом, который кремлевцы в течении последних дней упорно заталкивают практически на всех уровнях, стала "провокация", которую якобы готовит Киев…

У Нарышкина эта тема звучит так:

... Цель – попытаться толкнуть мало контролируемую киевскую власть с новой силой разжечь тот конфликт, который происходит на востоке Украины. Причем для США Украина во всей этой истории расходный материал, но желание разжечь конфликт с новой силой, – нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны..." (с)

Ессесно, что читать этот мало внятный бред надо строго наоборот…

А именно... Кремль с целью практического определения американской "красной линии" в украинском вопросе готовит нечто мерзопакостное и подозреваю – достаточно кровавое... А все эти внИзапно разговорившиеся...Патрушевы, ШойгИ и прочие Нарышкины заняты банальным "сколачиванием алиби" для себя любимых…

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Другими словами… Кремль явно стремится... "ус*каблить" ситуацию до возможного предела, с целью практического понимания того... что ему может грозить за действительное масштабное и отмороженное вторжение…

Само "ус*кабление", вероятнее всего, будет выглядеть в виде некой срежиссированной провокации, типа инцидента на Гляйвецкой радиостанции, с последующим непременным "возмездием зарвавшейся хунте"…

Думаю, того набора сил и средств, который кремлевцы подогнали к нашим кордонам, на что-то масштабное и большое просто не хватит... а вот для какого-то ограниченного "возмездия" – в самый раз… Ну и теперь о целях, данного кремлевского перфоманса…

Цель №1

В очередной раз подергать большую полосатую кошку за хвост... с целью определить, насколько сильно и до каких пределов можно проделывать эту операцию более-менее безнаказанно для себя…

Цель №2

Предложить кошке отпустить хвост, если она перестанет рычать и махать лапой, не говоря уже про то, что бы выпускать когти... По мысли, дергающих кошачий хвост придурков из Кремля, пока кошка занята разговором с ними, она не может им должным образом ответить... Кретины не понимают, что кошка может сначала располосовать им их тупые морды, если они продолжат тянут ее хвост, и лишь потом предложить им разговор о своем хвосте... если он их так волнует

Цель №3

Кремлевцам очень хочется отрезать кошке хвост и забрать его себе... но по своей сути, это явное и открытое живодерство... потому всех окружающих надо убедить в том, что кошачий хвост "угрожает" самому их существованию, кошка, мол, машет им как хочет, иногда бьет кремлевцев им по лицу, вертит им перед их носом... и вообще, всячески третирует и троллит своим хвостом их утонченную и ранимую ватно-скрепанутую натуру…

Посему, кремленоидам кажется, что если обвинить кошачий хвост во всех смертных грехах, то кошка возьмет и откажется от него сама, и отдаст его им... мол, берите и пользуйтесь… Это вряд ли, кошка уже вложила в свой хвост изрядную сумму, потому отказываться от пользования им, явно не намерена... даже если в Кремле изобразят некие синяки, полученные от удара кошачьим хостом…

И последнее… Месье Нарышкин упорно талдычит о том, что: "Должен всех успокоить, ничего такого не будет" (с)

Это насчет того, что "вторжение должно состояться уже в ближайшие недели", как пишут в западных СМИ… Вот только масштабы и размеры... как "такого", так и "этого"... он не уточнил. Про "этакое" он даже не упомянул... Ибо, исходя из его же слов... если "такое" и не состоится, то вполне может состояться "этакое", для чего "киевской хунте" вполне достаточно выкинуть что-то "провокационное" в понимании Кремля... о чем, несомненно, в самом Кремле своевременно и заблаговременно побеспокоятся.

Благо весьма обширный опыт и навыки в таких делах у них имеются – начиная с Майнильского инцидента, заканчивая сравнительно свежими "гексогеновыми" историями с рязанским "сахарком"…

Уж не знаю, в каком виде и когда состоится эта театральная постановка кремлевских режиссеров на тему "нас спровоцировали и нас вынудили" и состоится ли она вообще... но факт ее упорной подготовки Кремлем и репетиций к ней – очевиден...