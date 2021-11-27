На цьому тлі українське суспільство має контролювати діяльність вітчизняного розвідтовариства, вимагати звіту й очікувати реальних результатів роботи.

Як це було

Зауважу, що ГУР МОУ неналежним чином володіє оперативною ситуацією на окупованих територіях. Що дозволяє спецслужбам РФ здійснювати

контрольовані вкидання інформації в українські медіа та дезінформувати українську владу. В якості наочного прикладу наведу фейк про "російські танки у Луганську".

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Нагадаю, за інформацією ЗМІ, у листопаді 2017 року з території Росії в окупований Луганськ нібито зайшла танкова колона. Було названо навіть маршрут пересування – Краснодонський район Луганщини.

21 листопада 2017 року в українській пресі з’являється повідомлення про екстрене засідання Воєнного кабінету РНБО.

Повідомляється, що Порошенко провів позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони через загострення ситуації у Луганську.

Як йшлося у повідомленні на сайті Адміністрації президента, Порошенко заслухав доповідь щодо останніх подій від присутніх керівників силових відомств, а саме: голови СБУ Грицака й очільника ГУР МОУ Бурби щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області.

"У зв’язку зі збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення", – заявив тоді Порошенко.

По підсумках засідання Порошенко доручив українському представнику у СЦКК активізувати взаємодію зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ для інформування українських західних союзників.

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Звідки з'явилась інформація

Звідки ж взялась інформація про щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області?

Річ у тім, що напередодні з’явилося відео проходу колони бронетехніки. Утім, колона ця рухалася з боку окупованого Донецька через Перевальський район Луганської області.

Інакше кажучи, це – зовсім інші напрямки.

22 листопада 2017 року в ефірі 5-го каналу (на той час "президентського") я заявляю про те, що за інформацією аналітичного відділу ГІ "Права справа", інформація щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області не відповідає дійсності.

Якою була реакція офіційних осіб? Цього ж дня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив про те, що дійсно інформація про наявність танкової колони не знайшла підтвердження.

Лисенко зазначив, що біля Луганська були зафіксовані колони військової техніки з особовим складом і бронетранспортери.

"Інформація про танки, які нібито заходили, не підтвердилася. Справа в тому, що в Луганську і поряд – там і так достатньо цієї техніки. Ми спостерігаємо за ситуацією, здійснюється розвідка, у тому числі і повітряна", – додав він.

Тобто танки начебто були, але їх немає. Але відбулося засідання Воєнного кабінету РНБО, на якому голова держави вимагав посилити співпрацю з нашими західними партнерами й відповідно вимагати від них реакцію на проходження бронетехніки з території Росії.

Уявіть собі подив західних партнерів, які дізналися наступного дня, що танків, виявляється, немає. Йдеться про те, що дивним чином ГУР Міноборони та СБУ дезінформували президента України. І відповідно президент Порошенко, на підставі доповіді очільника ГУР МОУ Бурби Вю, в свою чергу дезинформує західних партнерів, апелюючи до них з вимогою втрутитися в цю ситуацію.

Інформація виявилася фейком

Інформація про танки у Луганську виявилася російським фейком.

З'ясувалося, що колона рухалася з Донецької області. Справа в тім, що на території окупованого Перевальського району є селище Бугаївка, де розташований штатний полігон так званого "2-го армійського корпусу» окупаційних військ. Свого часу аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляв, що у 2015 році поблизу села Бугаївка було створено навчальний військовий центр бойовиків. Координати полігону: 48°25′22"N (48.422702) довгота 38°53′60"E (38.89998). За останній рік на полігоні проведені інженерні роботи з облаштування навчального центру. Зокрема побудовані нові КПП, вишки (48.406708, 38.882554) та нещодавно побудували цілі для стрільби з танків.

Річ у тім, що саме в цей час поблизу селища Бугаївка на цьому штатному полігоні відбувалися чергові батальйонно-тактичні навчання 2-го армійського корпусу. Де брала участь і ця бронетехніка, зафіксована невідомим оператором. Власне про це я й заявив в ефірі 5-го каналу.

Мовиться про те, що з метою дезінформації українського вищого військовополітичного керівництва спецслужбами РФ було здійснено так званий "контрольований витік інформації". Себто в мережу викинули відео і через "корисних ідіотів" на кшталт Бутусова і К в українських ЗМІ – є ще термін "зливні бачки" – поширили інформацію панічного характеру.

Ця інформація набула масштабу снігового кому і надалі дійшла до провладних структур.

Але чому інформацію про "танки у Луганську" належним чином не перевірило ГУР МОУ?

Цікаво й те, що за твердженням ЗМІ, ОБСЄ тоді начебто підтвердило наявність озброєних людей і бронетехніки на вулицях Луганська. Але насправді у повідомленнях ОБСЄ йшлося про розташування бронетехніки поблизу однієї окремої будівлі – так званого "МВС" терористів.

Саме в ці дні в Луганську відбувався так званий заколот проти Плотніцького – тодішнього ватажка терористів. Тоді Корнет забарикадувався в приміщенні "МВС". Але в українські ЗМІ російськими спецслужбами просувається інформація про те, що Росія начебто дала Плотніцькому останній карт-бланш.

Зокрема, "Українська правда" з посиланням на російське РБК повідомляє про те, що в Кремлі йти на радикальні кроки і змінювати керівництво "ЛНР" поки не мають наміру. "Йому ( Плотницькому) дали останній шанс вибудувати систему заново – але вже без внутрішніх розборок, скандальних замахів і вбивств",- стверджували журналісти "УП".

Мені цікаво, чому українські ЗМІ перетворилися на канал, через який Росією постійно вкидається дезінформація? Чому вони стали фактично інструментом інформаційної війни російських спецслужб?

Рівень поінформованості ГУР МОУ щодо військово-політичної ситуації на окупованих територіях за часів Бурби був неприпустимо низьким. А наведений приклад наочно демонструє повне неволодіння очільником ГУР МОУ Бурбою оперативною ситуацією в ОРДЛО.

Примітно, що за дезінформацію вищого військово-політичного керівництва країни Указом президента України Порошенко №322/2018 "Про присвоєння військових звань" начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанту Бурбі Василю Васильовичу було присвоєне військове звання генералполковника.

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