Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Отметили, что Бэшем в англоязычной среде активно осуждает санкции против России.
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"Доктор Патрик Бэшем распространяет тезис о "лицемерной русофобии Запада", – рассказали в Центре.
О чем говорит американский ученый
Оккупанты не впервые манипулируют и притворяются жертвами. Они рассказывают о "русофобии мира", чтобы оправдать убийства украинцев. В частности, Бэшем в период с 2007 по 2022 годы продвигал следующие нарративы:
- "Запад не должен осуждать Россию из-за недемократических выборов" (2007 год, после парламентских выборов России);
- "Россия и дальше должна быть стратегическим партнером США и Канады" (после агрессии в 2014 году);
- "Политизация спорта – это извращение" (о всемирном бойкоте России из-за полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля).
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