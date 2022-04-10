Про це інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Зазначили, що Бешем в англомовному середовищі активно засуджує санкції проти Росії.
До теми Окупанти видали чергову порцію фейків щодо дій України
"Доктор Патрік Бешем поширює тезу про "лицемірну русофобію Заходу", – розповіли у Центрі.
Про що говорить американський науковець
Окупанти не вперше маніпулюють та вдають з себе жертв. Вони розповідають про "русофобію світу", щоб виправдати вбивства українців. Зокрема, Бешем у період з 2007 по 2022 роки просував такі наративи:
- "Захід не має засуджувати Росію через недемократичні вибори" (2007 рік, після парламентських виборів Росії);
- "Росія і надалі має бути стратегічним партнером США та Канади" (після агресії у 2014 році);
- "Політизація спорту – це збочення" (про всесвітній бойкот Росії через повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого).
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