Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что разговор между президентом Сербии и Путиным случился не случайно. Известно, что Путин сообщил Вучичу, что все цели "спецоперации" в Украине вроде бы будут достигнуты.

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Что ранее говорил Вучич

Михаил Шейтельман отметил, что 2,5 года назад, после звонка к Путину, президент Сербии высказал очень странные прогнозы относительно войны в Украине. Он сказал, что российский диктатор захватит Северодонецк и Лисичанск. После этого Бахмут, Авдеевку, Краматорск, Покровск и Славянск.

Эти города прямо перечислил Вучич в 2022 году,

– подчеркнул политтехнолог.

Он также напомнил, что глава Сербии утверждал, что после этих действий, Путин объявил ультиматум Западу, если его не примут, то наступит "ад". Вероятно, это были косвенные угрозы применения российского ядерного оружия.

Тогда сразу стало понятно, что диктатор заставил Вучича озвучивать его мысли, чтобы все понимали, что это сказал Путин, однако вслух он вроде бы этого не говорил,

– заметил Шейтельман.

Можно сделать вывод, что Россия использует президента Сербии для озвучивания путинских желаний и планов Путина. По мнению политтехнолога, это влияет на мировое общество, ведь об этом говорит не только кремлевский диктатор, но и глава европейской страны.

Стоит заметить, что недавно Александр Вучич заявил, что Сербия предоставит Украине поддержку на сумму более 8 миллионов евро. Говорится не об оружии, а генераторы и трансформаторы для энергетического сектора.