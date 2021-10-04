Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он убежден, что так, как было в 2019 году, когда Украина сделала первые шаги, уже не будет.
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Тогда удалось добиться разведения войск в 3 направлениях, письмо о формуле Штайнмайера и инициативы, которые якобы направлены на перезагрузку минского и нормандского форматов.
При каком условии Кремль пойдет на уступки
Однако сейчас, по словам Мусиенко, односторонних уступок со стороны Украины вряд ли стоит ожидать.
Кремль может пойти на какие-то уступки вследствие истощения, вследствие противодействия украинской армии и вследствие помощи наших международных партнеров в части санкционного давления на Россию.
"Других вариантов здесь просто нет. Каких подарков они не воспринимают", – добавил он.
Почему Россия не идет на встречу
Как подчеркнул эксперт, Украина демонстрирует инициативы и является сторонником продолжения переговорных форматов – то ли с глазу на глаз, то ли в формате "нормандские четверки". Однако Россия фактически не реагирует на эти призывы, потому что не заинтересована в мирном урегулировании.
Он предположил, что украинская сторона создает различные инициативы, чтобы ее нельзя было обвинить в незаинтересованности мирного решения конфликта на Донбассе.
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В то же время если Кремль говорит о возможности обсуждать экономическое сотрудничество, то Россия и здесь проводит очень недружественную политику в отношении Украины, как отметил Мусиенко.
Например, блокирует акваторию Азовского моря, препятствуя доступу к украинским портам в Мариуполе и Бердянске. Проводит политику на запуск газопроводов в обход Украины. Не допускает украинские товары.
Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию на Донбассе: смотрите видео