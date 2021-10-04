Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. Він переконаний, що так, як було у 2019 році, коли Україна здійснила перші кроки, вже не буде.

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Тоді вдалось добитись розведення військ у 3 напрямках, лист про формулу Штайнмаєра і ініціативи, які начебто спрямовані на перезавантаження мінського й нормандського форматів.

За якої умови Кремль піде на поступки

Однак зараз, за словами Мусієнка, односторонніх поступок з боку України навряд чи варто очікувати.

Кремль може піти на якісь поступки внаслідок виснаження, внаслідок протидії української армії і внаслідок допомоги наших міжнародних партнерів у частині санкційного тиску на Росію. Олександр Мусієнко Військовий експерт

"Інших варіантів тут просто немає. Якихось подарунків вони не сприймають," – додав він.

Чому Росія не йде на зустріч

Як підкреслив експерт, Україна демонструє ініціативи і є прихильником продовження перемовних форматів – чи то віч-на-віч, чи у форматі "нормандські четвірки". Однак Росія фактично не реагує на ці заклики, бо не зацікавлена у мирному врегулюванні.

Він припустив, що українська сторона створює різні ініціативи, аби її не можна було звинуватити у незацікавленості мирного розв'язання конфлікту на Донбасі.

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Водночас якщо Кремль говорить про можливість обговорювати економічну співпрацю, то Росія й тут проводить дуже недружню політику щодо України, як зазначив Мусієнко.

Наприклад, блокує акваторію Азовського моря, перешкоджаючи доступу до українських портів у Маріуполі й Бердянську. Проводить політику на запуск газопроводів в обхід України. Не допускає українські товари.

Олександр Мусієнко прокоментував ситуацію на Донбасі: дивіться відео