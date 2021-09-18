Такое мнение относительно потенциальных действий России в будущем в комментарии изданию высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

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Кремль не аннексирует Донбасс

У нас есть пример Осетии и Абхазии, где выдавали российские паспорта, но их не аннексировали. Россия никогда не аннексирует Донбасс,

– pаявил Гармаш.

По его словам, Донбасс необходим стране-агрессору для выкачивания ископаемых ресурсов, металлолома и остальных: "Им нужен Донбасс, который будет проблемой для Украины".

Россия может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР"

В то же время журналист предположил, что руководство России может пойти на признание донбасских "республик", как это было в Абхазии и Северной Осетии, и фактическую консервацию конфликта, если поймет, что теряет Донбасс.

Гармаш назвал 2 возможных причины для этого – внешнюю и внутреннюю.

Скорее всего – попытка вооруженным путем освободить этот регион. Или какие-то внутренние проблемы в России. Например, дестабилизация,

– отметил представитель Украины в ТКГ.

В таком случае, по его словам, нужно будет "отвлечь россиян от внутренних проблем, создать очаг напряжения на Востоке и победить там таким образом – признать "республики".

Обратите внимание! Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука допустил, что Кремль будет пытаться создать в Украине новые "республики". В частности, Россия будет пытаться делать это в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.