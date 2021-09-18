Таку думку щодо потенційних дій Росії у майбутньому у коментарі виданню висловив представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

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Кремль не анексує Донбас

У нас є приклад Осетії та Абхазії, де видавали російські паспорти, але їх не анексували. Росія ніколи не анексує Донбас,

– заявив Гармаш.

За його словами, Донбас необхідний країні-агресору для викачування викопних ресурсів, металобрухту і решти: "Їм потрібен Донбас, який буде проблемою для України".

Росія може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР"

Водночас журналіст припустив, що керівництво Росії може піти на визнання донбаських "республік", як це було в Абхазії та Північній Осетії, і фактичну консервацію конфлікту, якщо зрозуміє, що втрачає Донбас.

Гармаш назвав 2 можливі причини для цього – зовнішню та внутрішню.

Найімовірніше – спроба збройним шляхом звільнити цей регіон. Або якісь внутрішні проблеми в Росії. Наприклад, дестабілізація,

– зазначив представник України у ТКГ.

У такому випадку, за його словами, потрібно буде "відвернути росіян від внутрішніх проблем, створити осередок напруги на Сході та перемогти там таким чином – визнати "республіки".

Зверніть увагу! Раніше колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука допустив, що Кремль пробуватиме створити в Україні нові "республіки". Зокрема, Росія намагатиметься робити це в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.