В России заверили, что идет "практическая подготовка". Об этом заявил глава МИД России Сергей Рябков 29 ноября.
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Кремль говорит, что готовит встречу Путина с Байденом
Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос (о встрече Байдена и Путина – 24 канал) прояснится. Говорится на данном этапе о контакте очный, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается,
– убежден Рябков.
Политик также заявил, что пока нет окончательной ясности, ни о дате, ни о формате проведения встречи президентов. Хотя дипломат убежден, что подготовка саммита находится на "продвинутой стадии".
Кстати, в Белом доме встречу с Владимиром Путиным до сих пор не подтверждали.
Что известно о предыдущих заявлениях России о встрече с Джо Байденом
- 18 ноября в России заявили, что Джо Байден и Владимир Путин в ближайшее время могут провести онлайн-переговоры по НАТО и Украине.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговор возможно состоится до конца 2021 года, а возможно и позже.
- В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" относительно переговоров руководителей государств.
- Еще в октябре глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит "намерений с американской стороны делать какие-то первые агрессивные шаги в сторону России". Также он опроверг возможность договоренностей Джо Байдена и Владимира Путина об отказе от резких поступков в различных сферах, в частности военной.