По словам Дмитрия Кулебы, пока Россия пытается всяко сдержаться, чтобы не провоцировать США на агрессивные шаги. Такое мнение глава МИД высказал во время интервью.

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США первыми не будут

В Вашингтоне, очевидно, делают все возможное, чтобы избежать конфликта, поэтому так же воздерживаются от возможных провокаций. Однако, по мнению Кулебы, Москве значительно труднее это делать.

Глава украинского МИД не сомневается, что США дадут ответ на агрессивные действия Кремля, если в том будет необходимость, однако первыми американцы не будут наступать.

Из моего общения с американцами и того, что я слышал и чувствовал во время визита президента в Вашингтон, я не вижу намерений с американской стороны делать какие-то первые агрессивные шаги в сторону России,

– заявил Кулеба.

В то же время Дмитрий Кулеба отрицал то, что между Джо Байденом и Владимиром Путиным могли бы быть заключены какие-то договоренности во время встречи в Женеве.

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