Ведь на выборах в СССР на протяжении десятилетий коммунисты якобы имели поддержку в размере 99,9%. Примерно такого результата хотят достичь в Кремле. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

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По его словам, это сугубо советская модель, когда чиновники соревновались в цифрах. Например, если местные начальники видели у соседей результат, например, 60%, а у тебя лишь 55% – то тебе надо подтянуться.

Это касалось не только выборов, но и предприятий, где изготавливали различную продукцию. В частности когда мерялись показателями по производству яиц или молока. Их никогда не хватало людям, но цифры были блестящие.

Раскрутив эту шарманку, Кремль просто не может ее остановить, даже если бы ему хотелось. Дмитрий Орешкин Российский политолог

По его мнению, российская власть вполне могла бы быть довольной и 45% голосов для "Единой России". Но сейчас партия побеждает с почти 50%, и поверить в такую статистику очень трудно.

Важно было показать, кто в доме хозяин, – Орешкин о выборах

Орешкин отметил, что в Госдуму прошла политическая партия "Новые люди", которую действительно можно назвать альтернативной. Поэтому ее присутствие будет создавать определенное многообразие. Но все политсилы, которые победили на выборах, все равно будут поддерживать любую инициативу, которая исходит из администрации президента.

Не думаю, что какая-то партия в Госдуме рискнет выступить против инициатив, поступающих из администрации Путина. Максимум – могут заявить нейтральную позицию, то есть воздержаться от голосования,

– пояснил он.

И добавил, поэтому президенту надо было иметь такое Конституционное большинство. Ведь это выполняет сугубо символическую роль. "Важно было показать, кто в доме хозяин. Эта задача решена", – подытожил эксперт.

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Выборы в Госдуму России: последние новости

В России с 17 по 19 сентября избирали депутатов в Госдуму. Из-за пандемии коронавируса голосовать россияне смогли даже дистанционно – в онлайне. В частности Путин сейчас находится на самоизоляции, поэтому голосовал он не на участке, а через интернет.

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