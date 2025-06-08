Майор ВСУ Тарас Березовец в разговоре с 24 Каналом озвучил три причины, почему Путин не будет отдавать приказ запускать средства поражения по правительственным зданиям Украины, в частности в Киеве.

Смотрите также "Это полный провал России": в Кремле происходят интересные процессы на фоне эффектных спецопераций СБУ

Какие настроения у российского населения относительно войны

Российский диктатор настолько расшатал войну, что на четвертом году полномасштабного вторжения треть российского общества (действующие военные, волонтеры армии, пропагандисты, их семьи) сформировали условную партию войны.

Тогда как две трети россиян хотят или прекращения боевых действий (публично заявить об этом они не могут, потому что их арестуют), или перейти к режиму ведения боевых действий низкой интенсивности, который был с 2014 до 2022 года.

То есть, как отметил Березовец, две трети не хотят войны, но молчат, а одна треть хочет и шумная, наиболее заметная, стремится вести войну до победного конца, потому что возложено на нее слишком много.

"Помню, как в 2022 году сказал мой боевой товарищ, который служил еще в спецподразделениях советской армии, в частности прошел Афганистан, что я недооцениваю уровень мотивации россиян. Они воюют "за родину", "за Путина", "за Ваську, которого "замочили". Все эти мотивы у них есть", – рассказал майор ВСУ.

По словам Березовца, некоторые украинские журналисты и эксперты делают самую большую ошибку, когда обесценивают нашего врага, представляя российскую армию как алкоголиков и бездомных. Тем самым, как подчеркнул майор ВСУ, они нивелируют усилия ВСУ, которые уничтожают российских захватчиков.

Надо говорить, что эта сволочь является очень профессиональной. В России очень много профессиональных и военных, и пропагандистов,

– отметил Березовец.

Майор ВСУ объяснил, что Кремль сейчас в первую очередь будет работать с этой категорией населения.

Чего опасается Кремль

Относительно ударов России по центру принятия решений в Украине, Березовец заметил, что первая причина, почему Кремль на это не решается, кроется в том, что Путин не уверен, что это удастся сделать. Ведь уже были попытки ударить по Банковой. Две ракеты, вероятно "Цирконы", были сбиты.

Вторая причина заключается в страхе получить ответ. Россия боится, что если атакует украинские правительственные здания, то так же потом может прилететь в их, уже когда-то беспилотник прилетал по Кремлю. На этот раз могут полететь ракеты,

– озвучил майор ВСУ.

Третья причина – нежелание Путина раздражать влиятельного человека в Белом доме (Дональда Трампа) и создавать прецедент. Ведь, как подытожил Березовец, все равно до конца российская сторона не может предугадать его реакцию на это и дальнейшие действия.