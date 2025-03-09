Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что на телевидении в России лидирует партия войны. Можно предположить, что у оккупантов новая цель для нападения – Европа.

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В России изменилась риторика

Игорь Яковенко подчеркнул, что в России изменили "методичку". Теперь трогать Дональда Трампа Кремль запретил, а вот остро высказываться относительно европейцев уже можно.

Россия подхватила позицию Трампа и его команды, в частности Джей Ди Венса, которые нападали на Европу и Канаду в своей риторике,

– сказал он.

По словам журналиста, говорится об угрозе всем либеральным демократиям, которые являются заклятыми врагами для Владимира Путина и для Дональда Трампа.

Интересно, что бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов отметил, что Кремль оказался в сложной ситуации, ведь после многолетней пропаганды о США как "заклятого врага" теперь вынужден менять риторику. Причиной этого стало сближение Трампа с Путиным – американский президент не только не требует уступок от России, но и прекратил военную помощь Украине.