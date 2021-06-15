Эта нация начала рождаться еще на Майдане, а окончательно оформилась во время войны. Такое мнение высказал Павел Казарин в своем видеоблоге "Грани правды".

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По его словам, мы справедливо считаем ее появление одним из главных достижений новейшей истории страны. Впрочем, все это одновременно происходило и в стране-агрессоре. "Пост Крым" сплачивал не только Украину. Он одновременно запускал аналогичные процессы в России, подчеркнул Казарин.

"Это очередная версия эпоса, когда рождение героя сопровождается появлением его антитезы. И в роли этой антитезы выступила одна восьмая часть суши", – заявил журналист.

Он подчеркнул, что это для Украины оккупация Крыма была историей о предательство и ударе в спину. А для России она стала точкой сборки "современной редакции страны". Вопрос о принадлежности полуострова стал краеугольным камнем идентичности по обе стороны границы. И Москва намерена с не меньшим рвением защищать собственную версию ответа на него.

И этот новорожденный конструкт обречен держаться за свои собственные символы веры,

– считает Казарин.

О "своих" и "чужих"

Как отметил журналист, мы привыкли к тому, что оккупация Крыма и Донбасса стерли прежний уклад Украины и создали вместо него новый. Теперь делим окружающих на "своих" и "чужих".

"Этнический фактор перестал иметь значение. Язык колыбельных и окончание фамилий – тоже. Этнические украинцы могут быть на стороне агрессора. Этнические русские могут поддерживать Украину", – подытожил он.

Смотрите полностью видеоблог "Грани правды" на 24 канале: