Ця нація почала народжуватися ще на Майдані, а остаточно оформилася під час війни. Таку думку висловив Павло Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди".

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За його словам, ми справедливо вважаємо її появу одним з головних досягнень новітньої історії країни. Втім, все це одночасно відбувалося і в країні-агресора. "Пост Крим" згуртовував не лише Україну. Він одночасно запускав аналогічні процеси в Росії, наголосив Казарін.

"Це чергова версія епосу, коли народження героя супроводжується появою його антитези. І в ролі цієї антитези виступила одна восьма частина суші", – заявив журналіст.

Він наголосив, що це для України окупація Криму була історією про зраду і удар в спину. А для Росії вона стала точкою збирання "сучасної редакції країни". Питання про приналежність півострова стало наріжним каменем ідентичності по обидва боки кордону. І Москва має намір з не меншим завзяттям захищати власну версію відповіді на нього.

І цей новонароджений конструкт приречений триматися за свої власні символи віри,

– вважає Казарін.

Про "своїх" та "чужих"