Россия обвиняет украинских военнослужащих в обострении конфликта на Донбассе. В Кремле дерзко заявляют, что обстрелы участились именно со стороны защитников Украины.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует ТАСС. Песков якобы "глубоко обеспокоен" такой ситуацией.

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В Москве якобы "серьезно обеспокоены" ситуацией

Мы действительно с глубоким беспокойством наблюдаем за ростом напряженности на линии соприкосновения, мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или различных формирований, которые есть у Украины вблизи линии соприкосновения,

– сказал Песков.

Москва "возмущена", что украинские военные якобы входят в те зоны, где быть не должны после разведения войск. В России, мол, "серьезно обеспокоены" и не прекращают анализировать ситуацию.

Москва надеется на поддержку лидеров нормандского формата

По словам рупора Кремля, он надеется, что партнеры по нормандскому формату обратят внимание на обострение на Донбассе.

Боевикам разрешили открывать огонь в сторону украинцев

Отметим, что заявления Пескова выглядят особенно цинично, учитывая то, что сейчас происходит на Донбассе. Лишь 3 марта стало известно, что так называемая "оккупационная администрация" разрешила боевикам открывать предупредительный огонь в сторону украинских позиций.

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Это означает их фактический выход из перемирия. Более того, пророссийские вооруженные формирования прикрывают свои действия выдуманными аргументами: мол, украинские военные обстреливают населенные пункты на оккупированных территориях.

Обратите внимание! Во время заседания ТКГ российская делегация опровергает выход из перемирия и говорит, что режим тишины соблюдается.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала