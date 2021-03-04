Росія звинувачує українських військовослужбовців в загостренні конфлікту на Донбасі. У Кремлі зухвало заявляють, що обстріли почастішали саме з боку захисників України.

Про це заявив журналістам речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС. Пєсков начебто "глибоко занепокоєний" такою ситуацією.

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У Москві начебто "серйозно стурбовані" ситуацією

Ми дійсно з глибоким занепокоєнням спостерігаємо за зростанням напруженості на лінії зіткнення, ми фіксуємо всі частіше й частіше обстріли території Донбасу з боку українських збройних сил або різних формувань, які є в України поблизу лінії зіткнення,

– сказав Пєсков.

Москва "обурена", що українські військові начебто входять у ті зони, де бути не повинні після розведення військ. У Росії, мовляв, "серйозно стурбовані" і не припиняють аналізувати ситуацію.

Москва сподівається на підтримку лідерів нормандського формату

За словами рупора Кремля, він сподівається, що партнери по нормандському форматі звернуть увагу на загострення на Донбасі.

Бойовикам дозволили відкривати вогонь в бік українців

Зазначимо, що заяви Пєскова виглядають особливо цинічно, враховуючи те, що зараз відбувається на Донбасі. Лише 3 березня стало відомо, що так звана "окупаційна адміністрація" дозволила бойовикам відкривати попереджувальний вогонь в бік українських позицій.

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Це означає їхній фактичний вихід з перемир'я. Ба більше, проросійські збройні формування прикривають свої дії вигаданими аргументами: мовляв, українські військові обстрілюють населені пункти на окупованих територіях.

Зверніть увагу! Під час засідання ТКГ російська делегація спростовує вихід із перемир'я і каже, що режиму тиші дотримуються.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу