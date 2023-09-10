В России продолжается так называемый "единый день голосования", который Кремль также незаконно проводит на временно оккупированных территориях Украины. Как пишет Bloomberg, эти выборы, на которых правящая партия России, вероятнее всего, одержит убедительную победу, является "пробным шагом" для переизбрания Путина в 2024 году и попыткой укрепить контроль над четырьмя оккупированными территориями в Украине.

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Путин тестирует, какой нарратив привлекает избирателей

Эти выборы дают российским властям возможность повысить явку избирателей и отточить информационный нарратив, чтобы обеспечить Путину убедительную победу на выборах в марте 2024 года.

Победа Путина продемонстрирует, что он сохраняет полную поддержку своей страны в условиях войны против Украины и после мятежа Пригожина, который стал самой серьезной проблемой для почти 25-летнего правления диктатора.

По словам Марии Снеговой, старшего научного сотрудника программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований, "эти выборы очень важны" и дают властям возможность протестировать системы голосования и выяснить, какие вопросы и нарративы привлекают избирателей.

Кремлю необходимо проверить, насколько хорошо это работает накануне перевыборов Путина в 2024 году, когда целью будет продемонстрировать единство общества вокруг Путина, несмотря на войну и экономические проблемы с помощью высоких показателей на выборах,

– сказала она.

Как пишет издание, 70-летний Путин восстанавливает контроль над ситуацией после вооруженного восстания Пригожина, ликвидация которого, по мнению американских властей, имела признаки санкционированного Кремлем убийства, что, конечно, Москва отрицает.

Bloomberg подчеркивает, что Путин в случае получения нового шестилетнего мандата сможет превзойти советского диктатора Иосифа Сталина, который правил СССР почти три десятилетия.

Хотя Путин еще не объявил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, по конституции он имеет право еще на два срока, что позволит ему оставаться у власти до 83 лет.

Зачем Путину "выборы" на оккупированных территориях

Путин также использует выборы в четырех аннексированных украинских областях, которые он частично контролирует, чтобы закрепить свои территориальные притязания. Региональное голосование также проходит в Крыму, аннексированном Россией в 2014 году.

В мае российские законодатели приняли меры, разрешающие проведение выборов в регионах, находящихся в условиях военного положения. К ним относятся оккупированные районы Украины. ОБСЕ заявила, что выборы в этих регионах "не имеют юридической силы в соответствии с международным правом".

Голосование на этих территориях является "вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, украинских законов и международного права – в частности, устава ООН", говорится в заявлении МИД Украины.

"Псевдовыборы, которые проводятся Россией на временно оккупированных территориях, не имеют юридической силы. Они не изменят статус украинских территорий, захваченных российской армией", – отметили в МИД.

Мятеж Пригожина отразил рост недовольства, в том числе в силовых структурах, из-за того, что вторжение в Украину зашло в тупик. Россия понесла значительные потери: по западным оценкам, в боях погибли десятки тысяч россиян.

Михаил Виноградов, основатель и руководитель Фонда "Петербургская политика" утверждает, что кремлевским властям нужны выборы, поскольку они пытаются "подтвердить мнение, что внутри страны не происходит ничего страшного и что они по-прежнему пользуются значительной поддержкой населения".