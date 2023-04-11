По данным "Медузы", Евгений Пригожин активно сотрудничает с членами партии "Справедливая Россия – За правду". То есть, вероятно, он стремится контролировать именно эту партию.

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Что известно о попытках Пригожина контролировать партию

По данным "Медузы", из партии "Справедливая Россия..." уже вышли четыре члена, чтобы сформировать новое движение. Причем некоторые назвали причиной своего выхода – сближение лидера партии Сергея Миронова с Пригожиным.

В ISW пишут – если Миронов будет признавать ПИК "Вагнера" в России, то это может спровоцировать дальнейшее разделение внутри Кремля.

Два кремлевских источника и один инсайдер в правительстве Санкт-Петербурга утверждали, что Пригожин стремится занять руководящий пост в петербургском отделении "Справедливой России – За правду", чтобы конкурировать с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым за влияние в городе",

– заявили аналитики.

Кроме того, источники Медузы говорили, что Пригожина ранее интересовали инвестиции в политическую партию "Родина" и что он может быть заинтересован в получении должности федерального уровня.

"Миронов, вероятно, пытается восстановить свое политическое влияние и использовать Пригожина как покровителя собственных политических амбиций", – считают в ISW.

В Кремле впервые ответили на критику Пригожина

Евгений Пригожин принялся критиковать работу российского МИДа в Африке. Буквально 7 апреля владелец вагнеровцев заявил, что их министерство иностранных дел "совершенно ничего не делает" и что вагнеровцы сталкиваются с "огромными трудностями" при взаимодействии с МИД и другими государственными учреждениями.

Уже 9 апреля в российском МИДе ответили на критику Пригожина. Там заявили, что:

готовы сотрудничать с российскими компаниями и предпринимателями для продвижения российского бизнеса за границей;

ряд будущих мероприятий во время председательства России в Совбезе ООН будет посвящен африканским вопросам.

Впоследствии Пригожин дал ответ МИД, подвергнув сомнениям способность министерства решать проблемы через Совбез ООН, и опубликовал список из 15 вопросов, которые, по его мнению, нуждаются в срочном обсуждении в Совбезе ООН, большинство из них касаются поддержки действий России в Украине и Африке,

– заявили в ISW.

Кремль продолжает дискредитировать Пригожина

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что атака МИД России на Пригожина является продолжением попыток Кремля дискредитировать и подорвать владельца вагнеровцев.

"МИД, другие российские государственные учреждения и филиалы Кремля, вероятно, стремятся пресекать любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой", – заявили в ISW.

Именно поэтому российское Минобороны отказалось называть ПИК "Вагнера" участниками битвы под Бахмутом, сославшись на "штурмовые отряды".

Кроме того, российский политолог Алексей Мухин, сотрудничающий с российскими государственными СМИ, подверг критике Пригожина за преследование политических целей, которые ставят под угрозу силы вагнеровцев в Бахмуте.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Пригожин, вероятно, все еще пытается представить себя "способным государственным деятелем", способным влиять на внутреннюю и внешнюю политику России, а также пытается заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества.

Обратите внимание! Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский рассказал, что Вооруженные Силы Украины истощили вагнеровцев в боях за Бахмут. Именно поэтому оккупанты вынуждены привлекать к боям за город спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.