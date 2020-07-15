Нидерланды подали иск против РФ в Европейский суд по правам человека за сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Дело уже зарегистрировали.

Заявление получило номер 28525/20, сообщает пресс-служба Европейского суда.

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Правительство Нидерландов считает, что самолет МН17 сбили из зенитной ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена Россией.

Власти страны убеждены, что РФ несет ответственность за смерти людей.



Нидерланды обвиняют Россию в трагедии самолета МН17 / Скриншот из заявления

РФ обвиняют по таким статьям:

статья 2 – о том, что право каждого человека на жизнь охраняется законом;

статья 3 – запрет подвергать кого-либо пыткам или бесчеловечному наказанию;

статья 13 – о праве на защиту за нарушение прав, признанных этой конвенцией.

Заметим, что согласно международным правилам, после получения жалобы Европейский суд должен немедленно известить о ней вторую сторону, то есть Россию. После этого будут назначены судьи, которые будут рассматривать дело, и ответчик может подать свои письменные замечания.

Причастность России к авиакатастрофе МН17: выводы расследования

Прокуратура Нидерландов представила разговор боевиков после авиакатастрофы. Следствие назвало это наиболее корректными доказательствами сбития лайнера российской ракетой "Бук".

В обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

На суде также показали фото российского "Бука".

Прокуроры имеют анонимного свидетеля преступления.

Адвокаты считают, что обо всех использованиях "Бука" лично знал Владимир Путин, поскольку технику без его разрешения из РФ никто вывезти не мог.