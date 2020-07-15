Кремль ответственен за смерти, – Европейский суд зарегистрировал иск против России в деле МН17
Нидерланды подали иск против РФ в Европейский суд по правам человека за сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Дело уже зарегистрировали.
Заявление получило номер 28525/20, сообщает пресс-служба Европейского суда.
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Правительство Нидерландов считает, что самолет МН17 сбили из зенитной ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена Россией.
Власти страны убеждены, что РФ несет ответственность за смерти людей.
Нидерланды обвиняют Россию в трагедии самолета МН17 / Скриншот из заявления
РФ обвиняют по таким статьям:
- статья 2 – о том, что право каждого человека на жизнь охраняется законом;
- статья 3 – запрет подвергать кого-либо пыткам или бесчеловечному наказанию;
- статья 13 – о праве на защиту за нарушение прав, признанных этой конвенцией.
Заметим, что согласно международным правилам, после получения жалобы Европейский суд должен немедленно известить о ней вторую сторону, то есть Россию. После этого будут назначены судьи, которые будут рассматривать дело, и ответчик может подать свои письменные замечания.
Причастность России к авиакатастрофе МН17: выводы расследования
- Прокуратура Нидерландов представила разговор боевиков после авиакатастрофы. Следствие назвало это наиболее корректными доказательствами сбития лайнера российской ракетой "Бук".
- В обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".
- На суде также показали фото российского "Бука".
- Прокуроры имеют анонимного свидетеля преступления.
- Адвокаты считают, что обо всех использованиях "Бука" лично знал Владимир Путин, поскольку технику без его разрешения из РФ никто вывезти не мог.
Что известно об авиакатастрофе МН17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук" привезли на оккупированный Донбасс из России. В РФ все отрицают, а следствие продолжается. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР").