Кремль відповідальний за смерті, – Європейський суд зареєстрував позов проти Росії у справі МН17
Нідерланди подали позов проти РФ до Європейського суду з прав людини через збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Справу уже зареєстрували.
Заява отримала номер 28525/20, повідомляє пресслужба Європейського суду.
Зверніть увагу Нідерланди хочуть долучити інші держави до позову проти Росії
Уряд Нідерландів вважає, що літак МН17 збили із зенітної ракетної системи "Бук", яка належала і була надана Росією.
Влада країни переконана, що РФ несе відповідальність за смерті людей.
Нідерланди звинувачують Росію у трагедії літака МН17 / Скриншот із заяви
РФ звинувачують у таких статтях:
- стаття 2 – про те, що право кожної людини на життя охороняється законом;
- стаття 3 – про заборону піддавати будь-кого катуванню чи нелюдському покаранню;
- стаття 13 – про право на захист за порушення прав, визнаних цією конвенцією.
Зауважимо, що згідно з міжнародними правилами, після отримання скарги Європейський суд повинен негайно сповістити про це другу сторону, тобто Росію. Після цього будуть призначені судді, які розглядатимуть справу, і відповідач може подати свої письмові зауваження.
Причетність Росії до авіакатастрофи МН17: висновки розслідування
- Прокуратура Нідерландів представила розмову бойовиків після авіакатастрофи. Слідство назвало це найбільш коректними доказами збиття лайнера російською ракетою "Бук".
- В уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".
- На суді також показали фото російського "Бука".
- Прокурори мають анонімного свідка злочину.
- Адвокати вважають, що про всі використання "Бука" особисто знав Володимир Путін, оскільки техніку без його дозволу з РФ ніхто вивезти не міг.
Що відомо про авіакатастрофу МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.
Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук" привезли на окупований Донбас з Росії. У РФ все заперечують, а слідство триває. Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").