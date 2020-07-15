Нідерланди подали позов проти РФ до Європейського суду з прав людини через збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Справу уже зареєстрували.

Заява отримала номер 28525/20, повідомляє пресслужба Європейського суду.

Зверніть увагу Нідерланди хочуть долучити інші держави до позову проти Росії

Уряд Нідерландів вважає, що літак МН17 збили із зенітної ракетної системи "Бук", яка належала і була надана Росією.

Влада країни переконана, що РФ несе відповідальність за смерті людей.



Нідерланди звинувачують Росію у трагедії літака МН17 / Скриншот із заяви

РФ звинувачують у таких статтях:

стаття 2 – про те, що право кожної людини на життя охороняється законом;

стаття 3 – про заборону піддавати будь-кого катуванню чи нелюдському покаранню;

стаття 13 – про право на захист за порушення прав, визнаних цією конвенцією.

Зауважимо, що згідно з міжнародними правилами, після отримання скарги Європейський суд повинен негайно сповістити про це другу сторону, тобто Росію. Після цього будуть призначені судді, які розглядатимуть справу, і відповідач може подати свої письмові зауваження.

Причетність Росії до авіакатастрофи МН17: висновки розслідування

Прокуратура Нідерландів представила розмову бойовиків після авіакатастрофи. Слідство назвало це найбільш коректними доказами збиття лайнера російською ракетою "Бук".

В уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".

На суді також показали фото російського "Бука".

Прокурори мають анонімного свідка злочину.

Адвокати вважають, що про всі використання "Бука" особисто знав Володимир Путін, оскільки техніку без його дозволу з РФ ніхто вивезти не міг.