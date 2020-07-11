Нідерланди хочуть долучити інші держави до позову проти Росії
Уряд Нідерландів подав до Європейського суду з прав людини позов проти Росії через збиття літака MH17. До судового процесу хочуть долучити й інші країни, що постраждали через цю катастрофу.
Наразі уряд Нідерландів вивчає можливість долучення до справи інших держав, повідомив український посол Всеволод Ченцов у коментарі Укрінформу.
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Дуже важливо, що ініціюючи міждержавний спір, Нідерланди виступають від імені усіх загиблих і їхніх родичів. Нідерландська сторона також розглядає можливість долучення інших держав до цього процесу,
– розповів дипломат.
Насамперед до судового позову можуть долучити ті держави, громадяни яких загинули в авіакатастрофі MH17 у липні 2014 року в небі над Донбасом.
Крім того, Всеволод Ченцов прокоментував і можливість долучення до цієї справи України. За його словами, доцільність такого кроку ухвалюватиметься з урахування розгляду позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН.
Громадянами яких країн були загиблі
Всього на борту літака було 298 людей. Усі вони загинули внаслідок падіння. Найбільше було громадян Нідерландів – 193. Втім були громадяни ще 10 країн:
- Малайзія – 43,
- Австралія – 27,
- Індонезія – 12,
- Велика Британія – 10,
- Бельгія – 4,
- Німеччина – 4,
- Філіппіни – 3,
- Канада – 1,
- Нова Зеландія – 1,
- Франція – 1.