Уряд Нідерландів подав до Європейського суду з прав людини позов проти Росії через збиття літака MH17. До судового процесу хочуть долучити й інші країни, що постраждали через цю катастрофу.

Наразі уряд Нідерландів вивчає можливість долучення до справи інших держав, повідомив український посол Всеволод Ченцов у коментарі Укрінформу.

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Дуже важливо, що ініціюючи міждержавний спір, Нідерланди виступають від імені усіх загиблих і їхніх родичів. Нідерландська сторона також розглядає можливість долучення інших держав до цього процесу,

– розповів дипломат.

Насамперед до судового позову можуть долучити ті держави, громадяни яких загинули в авіакатастрофі MH17 у липні 2014 року в небі над Донбасом.

Крім того, Всеволод Ченцов прокоментував і можливість долучення до цієї справи України. За його словами, доцільність такого кроку ухвалюватиметься з урахування розгляду позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН.

Громадянами яких країн були загиблі

Всього на борту літака було 298 людей. Усі вони загинули внаслідок падіння. Найбільше було громадян Нідерландів – 193. Втім були громадяни ще 10 країн: